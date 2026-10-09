Corrida Maluca estreia no Festival Pé Vermelho com criatividade, velocidade e carrinhos personalizados

A Sociedade Rural de Maringá prepara uma novidade para o Festival Pé Vermelho: a primeira edição da Corrida Maluca, uma competição que vai colocar a criatividade e a habilidade das equipes à prova. Promovida pela Rural Jovem, a disputa será realizada no dia 28 de novembro, sábado, no Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro, durante o Festival Pé Vermelho, que acontece de 27 a 29 de novembro, com apresentação da Crefaz.

A proposta é reunir amigos, famílias e grupos dispostos a construir seus próprios carrinhos, escolher um tema e encarar a descida em uma disputa que vai além da velocidade. Os veículos serão avaliados pelo desempenho na pista, pela originalidade dos projetos e pela caracterização e animação das equipes.

As equipes deverão ter de cinco a dez integrantes, incluindo o piloto, e poderão inscrever um veículo cada. A escolha do tema é livre, abrindo espaço para projetos criativos, figurinos e carrinhos personalizados. A construção deve respeitar as especificações técnicas e as exigências de segurança previstas no regulamento.

“Queremos envolver as pessoas em uma atividade que começa muito antes do dia da corrida. É a turma se reunindo para pensar no projeto, construir o carrinho, definir o tema e preparar a torcida. A Corrida Maluca tem esse espírito de integração, criatividade e diversão, e queremos ver as equipes ocupando a pista com muita personalidade”, afirma a presidente da Rural Jovem, Vanessa Vargas e Pinto.

A prova será disputada em uma descida, com baterias de até cinco carrinhos. Além da classificação na pista, haverá premiação para a equipe mais criativa, considerando a decoração do veículo, a caracterização dos integrantes, a coerência com o tema escolhido e a animação do grupo.

As inscrições estão abertas até 22 de outubro, ou até o preenchimento das vagas, mediante envio do projeto e da documentação exigida pela organização. A taxa é de R$ 40 por equipe. O regulamento completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no link

No dia da corrida, as equipes deverão chegar ao Parque de Exposições às 8h30 para a inspeção técnica dos veículos, prevista para começar às 9h. O piloto deverá ter pelo menos 18 anos e utilizar os equipamentos de proteção obrigatórios. Os carrinhos devem ser movidos pela força da gravidade, sem motores ou outras fontes externas de propulsão.

Atração integra a programação do Festival Pé Vermelho

A Corrida Maluca é uma das atrações do Festival Pé Vermelho, realizado pela Sociedade Rural de Maringá, com apresentação da Crefaz. De 27 a 29 de novembro, o evento reunirá rodeio, música, atrações automotivas, gastronomia e atividades para diferentes públicos, ampliando as opções de lazer e convivência no Parque de Exposições.

A iniciativa da Rural Jovem também busca aproximar a entidade da comunidade, abrindo espaço para que pessoas de diferentes idades participem da programação e encontrem no Festival oportunidades de interação e diversão.

Serviço

Corrida Maluca Pé Vermelho

Data: 28 de novembro de 2026 (sábado)

Local: Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro, em Maringá

Chegada das equipes: 8h30

Início da inspeção técnica: 9h

Inscrições: até 22 de outubro, ou até o preenchimento das vagas

Taxa: R$ 40 por equipe

Composição: de 5 a 10 integrantes

Inscrições e regulamento:

Festival Pé Vermelho: de 27 a 29 de novembro de 2026, no Parque Internacional de Exposições de Maringá. Realização: Sociedade Rural de Maringá. Apresentação: Crefaz. Promoção da Corrida Maluca: Rural Jovem.