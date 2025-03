Contorno Sul será revitalizado

Um projeto custeado pela Associação Comercial e Empresarial de Maringá prevê um novo Contorno Sul, via que já ceifou muitas vidas e é objeto de constantes reclamações por parte de motoristas e moradores das redondezas. O contorno, que teria o ok do governo do estado, que passaria a maior parte dos recursos, será a primeira via urbana de Maringá feita inteiramente de concreto, o que garantiria maior tempo de durabilidade.

A informação é do secretário municipal de Obras Públicas, Artur Tunes, ontem no RigonCast. Ele também confirmou a intenção de construção de um novo terminal rodoviário.