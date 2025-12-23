Confira o funcionamento dos serviços municipais no período do Natal e Ano Novo

Os serviços municipais terão os horários alterados devido aos feriados de Natal e Ano Novo. Conforme os decretos municipais nº 400/2025 e nº 2144/2025, não haverá expediente nos dias 24 de dezembro, ponto facultativo; 25 de dezembro, feriado de Natal; e 26 de dezembro, ponto facultativo. O atendimento será retomado em 29 de dezembro, às 8h. Devido ao feriado de Ano Novo, não haverá expediente nos dias 31 de dezembro, 1º e 2 de janeiro de 2026. O atendimento será retomado em 5 de janeiro, às 8h. Os serviços essenciais funcionarão normalmente durante estes dias.

Confira o funcionamento dos serviços municipais:

Paço Municipal – O Paço Municipal estará fechado nos dias 24, 25 e 26 de dezembro e retorna com atendimento em 29 de dezembro, a partir das 8h. Devido ao feriado de ano novo, o Paço também estará fechado em 31 de dezembro e 1º e 2 de janeiro de 2026, retornando atendimento em 5 de janeiro, às 8h. A mesma regra vale para as secretarias que ficam fora do Paço: Saúde; Limpeza Urbana (Selurb); Infraestrutura (Seinfra); Proteção e Bem-Estar Animal; Educação; Cultura; Esporte e Lazer; Políticas Públicas para Mulheres (Semulher); Juventude, Cidadania e Migrantes (Sejuc); Assistência Social, Políticas sobre Drogas e Pessoa Idosa (SAS); Pessoa com Deficiência; Instituto Ambiental de Maringá (IAM); além do Procon e Agência do Trabalhador.

Educação – As aulas nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e escolas municipais encerram nesta quinta-feira, 18 de dezembro. O ano letivo de 2026 terá início em 5 de fevereiro. As unidades escolares estarão fechadas a partir de 20 de dezembro. O atendimento ao público nas secretarias escolares da maioria das unidades será retomado em 22 de janeiro de 2026.

Saúde – As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) funcionam normalmente no final do ano, assim como as internações no Hospital Municipal. O Samu também permanece com o atendimento de emergência 24 horas (telefone 192). As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e a Secretaria de Saúde acompanham o funcionamento do Paço Municipal e estarão fechadas nos dias 24, 25 e 26 de dezembro, além de 31 de dezembro e 1º e 2 de janeiro de 2026.

Proteção à Criança e Assistência Social – Os Conselhos Tutelares Unidade Oeste (99104-1296), Unidade Leste (99102-5875) e Unidade Centro-Sul (99119-0071) estarão de plantão. O telefone 125, disque-denúncia exclusivo para crimes contra crianças e adolescentes também funciona normalmente. O serviço de atendimento às pessoas em situação de rua funcionará normalmente pelo telefone (44) 99103-5661.

Restaurante Popular – Os restaurantes estarão fechados nos dias 24, 25 e 26, retomando atendimento em 29 de dezembro. Devido ao feriado de Ano Novo, os restaurantes não abrem em 31 de dezembro e nos dias 1º e 2 de janeiro de 2026, retomando atendimento em 5 de janeiro.

Limpeza Urbana e Infraestrutura – Servidores da manutenção, iluminação pública e arborização estarão de plantão para atendimentos de emergência. As coletas convencional e seletiva não funcionam apenas nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. Nos demais dias, o funcionamento será normal. A coleta convencional terá alterações nos horários nos dias 24 e 31 de dezembro, com início do turno diurno às 6h e turno noturno às 15h.

Bibliotecas – As bibliotecas municipais de Maringá seguem o horário do Paço Municipal.

Parques – Os Parques do Ingá e Alfredo Nyffeler (Buracão) funcionarão normalmente nos dias 24, 25, 26 e 31 de dezembro e nos dias 1º e 2 de janeiro de 2026. O Parque do Japão ficará fechado nos dias 24 e 25 de dezembro e 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2026. O restaurante do Parque do Japão abre para almoço no dia 25 de dezembro.

Feiras – Nos dias 24 e 31 de dezembro, a Feira do Produtor do Estádio Willie Davids funcionará em horário diferenciado, das 15h às 19h. As demais feiras não ocorrem nos dias 24 e 31 de dezembro.

EstaR – O Estacionamento Rotativo (EstaR) não funcionará nos dias 24, 25, 26 e 27 de dezembro e nos dias 31 de dezembro e 1º, 2 e 3 de janeiro.