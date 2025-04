Comissão da PPP da Iluminação Pública visita escritório do consórcio Luz de Maringá

Os vereadores que integram a Comissão da PPP da Iluminação Pública de Maringá visitaram a sede do consórcio Luz de Maringá, nesta tarde (16), na Vila Morangueira.

Acompanhados de assessores legislativos, a equipe de comunicação da Câmara e um advogado da Casa, os vereadores conheceram a área administrativa, o almoxarifado e o setor de descartes da empresa.

A apresentação do espaço e o esclarecimento das dúvidas sobre a estrutura do consórcio na cidade, rotina de trabalho, capacidade técnica e material, gestão e planejamento das ações foram feitas pela gestora do contrato, Luciana Magrani e pelo supervisor operacional, Wellington Rebolhero.

A expectativa é que na próxima reunião da Comissão, os vereadores apresentem a avaliação da visita e definam as próximas etapas de trabalho como, por exemplo, oitivas e análise de documentos.

Essa foi a primeira atividade da Comissão fora da Câmara Municipal e o compromisso do consórcio Luz de Maringá é que todas as informações oferecidas in loco sejam documentadas e entregues aos vereadores.

A Comissão de Estudos foi criada pelo requerimento 812/2025 para verificar o cronograma de ações estabelecidas em contrato com a prefeitura e terá, no máximo, 120 dias para apresentar seu relatório.

Ela surgiu em função da quantidade de reclamações da população e reflete a preocupação da Câmara em fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos e garantir que os serviços de iluminação pública sejam realizados com qualidade.

A Comissão se reúne, semanalmente, às quartas-feiras, às 14 horas, na Sala de Comissões da Câmara. Ela é presidida pelo vereador Flávio Mantovani (PSD), a relatoria está com o vereador Sidnei Telles (Podemos) e ainda conta com os membros Guilherme Machado (PL), Luiz Neto (Agir) e William Gentil (PP).