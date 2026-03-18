Comida di Buteco 2026 começa dia 10 de abril em Maringá

Maringá se prepara para mais uma edição do Comida di Buteco, o maior concurso de butecos do Brasil. Entre os dias 10 de abril e 3 de maio, 19 botecos da cidade participam da disputa que elege o melhor boteco da cidade.

O concurso chegou a Maringá em 2023 e, no ano seguinte, já passou a integrar o calendário oficial da cidade. A cada edição, o circuito local atrai mais público, movimenta os botecos participantes e reforça a cultura do boteco como um espaço de convivência e encontro.

Criado em 2000, em Belo Horizonte (MG), o Comida di Buteco nasceu com a missão de valorizar os botecos familiares e a cozinha de raiz brasileira. Hoje, o concurso acontece em 27 circuitos que abrangem cerca de 50 cidades de norte a sul do país, envolvendo quase 1.200 botecos participantes. Além de Maringá, o Paraná também integra o circuito com botecos em Curitiba e Londrina.

“Desde que chegou a Maringá, o Comida di Buteco encontrou uma cena de botecos muito autêntica e um público que abraçou o concurso. A cada edição vemos mais pessoas percorrendo os butecos, descobrindo novos lugares e valorizando esses empreendedores que fazem parte da história da cidade. O concurso acaba movimentando não apenas os botecos participantes, mas toda a economia ao redor deles, gerando fluxo de pessoas, fortalecendo o turismo gastronômico e colocando Maringá no mapa nacional da cultura de boteco”, afirma Priscila Pena, coordenadora regional do Comida di Buteco, responsável pelos circuitos de Maringá, Londrina e Curitiba.

Butecos de verdade

Diferente de muitos festivais gastronômicos, o Comida di Buteco mantém critérios rigorosos para preservar a essência do concurso. Participam apenas botecos familiares, em que os próprios donos estão à frente do negócio. Redes, franquias ou estabelecimentos com mais de uma unidade não entram na disputa.

Outro ponto importante é que nenhum bar paga para participar. Todos os estabelecimentos são convidados pela organização, levando em conta sua história e relevância na cidade.

“O Comida di Buteco tem uma característica muito especial: ele valoriza botecos familiares, aqueles em que o dono está no balcão, na cozinha, acompanhando tudo de perto. São lugares cheios de história, que fazem parte da memória afetiva das pessoas. O concurso ajuda a dar visibilidade a esses empreendedores e a mostrar que, muitas vezes, os melhores sabores estão justamente nesses botecos simples e autênticos”, destaca Priscila.

Como funciona o concurso

Durante o período do concurso, o público é convidado a visitar os botecos participantes e experimentar os petiscos criados especialmente para a competição.

Cada estabelecimento recebe notas de 1 a 10 em quatro quesitos: petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida O petisco representa 70% da pontuação, enquanto os demais critérios têm peso de 10% cada.

A avaliação é feita por voto popular e por jurados, que incluem profissionais da imprensa, botequeiros de carteirinha e jurados técnicos ligados ao setor de alimentação. O voto do público e o dos jurados têm peso de 50% cada na composição da nota final.

Após a eleição do melhor buteco de cada circuito, os campeões seguem para uma etapa nacional. Um novo corpo de jurados percorre as cidades para escolher o Melhor Buteco do Brasil, anunciado em julho, em premiação realizada em São Paulo.

Tema de 2026

A cada dois anos, o concurso lança um tema que inspira a criação dos petiscos. Em 2026, o ingrediente escolhido são as verduras, estimulando os botecos participantes a explorar criatividade e novas combinações na cozinha de boteco. Serão quase 1.200 receitas diferentes em todo o Brasil, criadas especialmente para o concurso.

Grandes marcas investem no empreendedorismo

O Comida di Buteco é 100% viabilizado por meio do patrocínio de grandes marcas, que acreditam no potencial dos botecos como importantes motores da economia local e da cultura brasileira.

Em 2026, o concurso conta com a cerveja oficial Eisenbahn e apresentação de Knorr, além do patrocínio de Santander/Getnet e FYS. A promoção é da RPC TV, com apoio de McCain, Chandon, Germer, Prefeitura de Maringá, Visite Maringá, Sebrae, Rádio Mundo Livre, Viaje Paraná, Abrasel e NEOOH, instituições e empresas que contribuem diretamente para a realização do evento e para o fortalecimento dos pequenos negócios participantes.

Botecos participantes em Maringá

Participam da edição 2026 do Comida di Buteco em Maringá:

Armônico Bar

Atari Bar

Bar do Clebinho

Bar do Ponce

Boteco do Binho

Boteco do Pinguim

Budega do Vizinho

Buteco do Kaká

Buteco do Ney

Casa do Guina Petiscaria

Chapa Quente Grill

Doce Caos Bar

Espetinho do Gordo

Michelitos Bar

Mott Oficina Café

Petiscaria Correa

Pikeno Bar e Restaurante

Severina Sabor do Nordeste

Stop Bar

Mais informações: https://comidadibuteco.com.br/butecos/maringa/