Com maior contrato comercial da história, Aeroporto de Maringá ganhará sala VIP

O Aeroporto de Maringá ganhará a primeira sala VIP para atendimento especial de passageiros. A empresa W Premium Group foi a ganhadora do processo licitatório com proposta de pagamento mensal de R$ 95 mil pelo uso do espaço. O valor é 400% maior que o lance mínimo previsto no edital. Durante a vigência do contrato, que é de 60 meses, a empresa pagará R$ 5,7 milhões, o maior acordo comercial da história do aeroporto. O processo licitatório está em fase de habilitação para assinatura do contrato.

A empresa vencedora será responsável pela implantação e exploração comercial da Sala VIP. O espaço terá 75,55 metros quadrados e ficará no piso superior do Terminal de Passageiros. A concessionária poderá prestar diversos serviços, como fornecimento de bebidas, salgadinhos, doces e outras cortesias, além de disponibilizar sala de reuniões e demais facilidades aos passageiros, como ligações telefônicas, impressoras, entre outras. As parcerias para uso da Sala VIP e valores serão definidos pela empresa.

O superintendente do Aeroporto de Maringá, Gustavo Vieira, destaca que a implantação da sala VIP representa uma oportunidade estratégica para impulsionar o aeroporto e garantir melhorias para a experiência dos passageiros. “Em poucos meses de trabalho, estamos firmando o maior contrato comercial da história do aeroporto. Com a sala VIP, teremos novas fontes de receitas para melhorias no aeroporto, além de ganhar um potencial para atração de novos investimentos e voos”, afirmou.

Melhorias – O Aeroporto de Maringá também investe em outras melhorias para garantir mais comodidade aos passageiros. Uma das medidas é a ampliação das vagas de estacionamento cobertas para embarque e desembarque. “O objetivo é garantir mais conforto e rapidez no embarque e desembarque dos passageiros, que a partir de agora ganham uma área coberta no espaço lateral direito”, destacou o superintendente do Aeroporto, Gustavo Vieira. Ele reforça que a área é apenas para embarque e desembarque. Para estacionar, há o estacionamento rotativo do aeroporto.

Uma das vagas no espaço lateral direito é exclusiva para taxistas. As demais vagas de táxi da lateral foram transferidas para outro espaço na frente do aeroporto, que conta com uma cancela para entrada e saída dos veículos, o que garante que as vagas sejam utilizadas apenas pelos taxistas.