Coletivo do Sismmar emite nota de repúdio

Em nota publicada ontem em rede social, o coletivo Somos Todos Sismmar, que está à frente do Sindicato dos Servidores Municipais de 2023 a 2027, lamentou “profundamente” os ataques públicos do vice-presidente da entidade, Caldeci Bezerra, contra a atual diretoria do sindicato.

“Desde que atual diretoria assumiu o sindicato, todos trabalharam incansavelmente pela categoria, resolvendo demandas, indo atrás de melhorias pelos servidores, não tendo dia e nem horário, sempre atendendo com zelo a todos os trabalhadores.

Lamentamos que após divergências internas, o vice-presidente ocupe seu tempo em atacar a direção em grupos de WhatsApp, ao invés de somar na luta coletiva.

Nos chateia muito essa atitude individualista do atual vice-presidente e reafirmamos nosso compromisso em lutar sempre em prol de todos os trabalhadores. Deixamos nossa solidariedade aos dirigentes do Sismmar”, diz a nota.