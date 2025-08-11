Chapa que defende alternância na Sociedade Rural de Maringá realiza encontro e destaca apoio dos associados

A chapa Rural Raiz realizou um grande encontro nesse sábado, 9, no parque de exposições de Maringá, e os discursos foram muito animadores em relação à disputa pela futura diretoria da Sociedade Rural. Ao lado dos filhos Alcides e Vanessa, Henrique Pinto, candidato a presidente, junto com o médico Daoud Nasser e o ex-prefeito Carlos Pupin, tem o apoio de associados mais antigos e mais jovens.

A eleição acontece na terça-feira, 12. Somente na sexta-feira, 8, a chapa conseguiu ter acesso à relação de votantes, depois de ação judicial. Também na sexta-feira, logo após a entrevista de Henrique Pinto ao RCC News, é que finalmente a SRM manifestou-se nas redes sociais informando oficialmente que haverá eleição. Tentou-se passar o boato de que não haveria bate-chapa – mas a maioria parece querer alternância de poder dentro da entidade, que sedia o maior evento anual de Maringá, a Expoingá. (inf Angelo Rigon)