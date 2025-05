Cervejaria Araucária celebra conquista nacional e anuncia novas experiências em Maringá

A Cervejaria Araucária reuniu jornalistas e comunicadores de Maringá na noite desta quarta-feira (8), em seu bar na Praça Rocha Pombo, para apresentar oficialmente a Orvalho do Mar — eleita a Melhor Cerveja do Brasil em 2025 — e divulgar novidades que prometem movimentar o cenário cervejeiro local nos próximos meses.

A Orvalho do Mar conquistou o título máximo no Festival Brasileiro da Cerveja, realizado em março, em Blumenau (SC), concorrendo com mais de 2,5 mil rótulos de todo o país. Com uma receita inusitada que leva limão rosa, alecrim e um leve toque salgado, a cerveja esgotou poucas horas após o anúncio do prêmio. Para atender à demanda, foram produzidos mais 2 mil litros, disponíveis novamente ao público a partir deste sábado (10), em chope e latas de 473ml — inclusive com pedidos vindos de fora do Paraná.

Durante o evento, os sócios da Araucária, Rodrigo Frigo e Andressa Modolo, conduziram uma apresentação interativa, explicando os bastidores da produção da Orvalho do Mar, a elaboração da receita, o uso de insumos brasileiros e estrangeiros e a importância da conquista inédita para o setor cervejeiro da cidade. Os jornalistas também puderam experimentar a cerveja e esclarecer dúvidas sobre tributação de bebidas artesanais, diferenças entre estilos e tendências de mercado.

“Divulgar esses produtos para a imprensa é fundamental para reforçar a cultura da cerveja artesanal em Maringá e valorizar o trabalho local”, destacou Andressa Modolo.

Além da reestreia da campeã, a cervejaria confirmou o lançamento de um novo projeto: a partir deste sábado, o Bar Central servirá almoços com cardápio exclusivo e autoral. À noite, o espaço também receberá o músico Gabriel Thomaz, vocalista da banda Autoramas, em apresentação solo como parte da turnê pelo Paraná.

Araucária apresenta a melhor cerveja do Brasil

Outra novidade aguardada para o inverno é o lançamento da “Parem as Máquinas”, uma cerveja do tipo Russian Imperial Stout com 11% de teor alcoólico, criada especialmente para os dias mais frios. A estreia da nova bebida será divulgada em breve.

Fundada em 2012, a Cervejaria Araucária produz atualmente mais de 20 mil litros por mês e adota práticas sustentáveis em sua operação, como o uso de energia solar e a reutilização do bagaço do malte para alimentação animal. A fábrica, que já desenvolveu mais de 200 tipos de cervejas, possui 170 produtos registrados no Ministério da Agricultura.