Caso Xland: processo continua

Lembram do caso envolvendo a Xland e os jogadores William Bigode e Scarpa? Em Maringá, sabe-se de ao menos um processo contra o diretor regional da empresa, alvo de matéria no programa Fantástico, o empresário e pastor Marçal Siqueira. Há quase dois anos a justiça bloqueou um imóvel de 392 metros quadrados de Marçal no Jardim Nova Floresta, em Floresta, microrregião de Maringá.

Recentemente começaram a circular boatos de que o processo foi vencido pelo então representante da empresa, que no fundo seria uma pirâmide financeira (a empresa prometia lucros de até 5% ao mês), da qual ele também alega ter sido vítima. Falaram a verdade, porém, é que o imóvel continua bloqueado, com anotação no registro da matrícula do 2º Serviço de Registro de Imóveis e o processo de rescisão do contrato e devolução do dinheiro continua tramitando na 2ª Vara Cível de Maringá, encontrando-se em fase de citação. (inf Angelo Rigon)