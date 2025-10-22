Caso deputado Sargento Fahur hoje na Comissão de Ética

A Comissão de Ética da Câmara dos Deputados analisa hoje representações contra nove deputados federais por quebra de decoro. Entre eles está o Gilson Cardoso Fahur, 62, o Sargento Fahur (PSD), eleito por Maringá.

Ele é acusado, em representação feita pelo PT, de fazer declarações de incitação à violência contra o deputado e pastor Henrique Vieira, quando levou uma enquadrada. Fahur, policial militar reformado, é conhecido por usar xingamentos e incitar a violência nas redes sociais. Recentemente foi um dos que, após a aplicação do tarifaço, seguraram a bandeira dos Estados Unidos durante a invasão da mesa diretora da Câmara dos Deputados.

Outros nomes que estarão hoje na Comissão de Ética para os pareceres preliminares são Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Lindbergh Farias (PT-RJ), André Janones (Avante-MG), Guilherme Boulos (PSol-SP), Célia Xakriabá (PSol-MG), Gilvan da Federal (PL-ES), Delegado Éder Mauro (PL-PA) e Kim Kataguiri (União-SP). As acusações vão de falas consideradas ataques às instituições democráticas, postagens de teor ofensivo e ataques a movimentos sociais e provocações durante votações em plenário. (inf Angelo Rigon/foto Pablo Valadares)