Casamento coletivo na Expoingá promete ser um dos momentos mais emocionantes da feira

As novidades da Expoingá deste ano continuam surpreendendo, e uma das atrações mais aguardadas já tem data marcada: o tradicional casamento coletivo dentro da feira. Até o momento, 168 casais de Maringá e região já garantiram participação na cerimônia, que segue com inscrições abertas.

O evento será realizado gratuitamente no dia 14 de maio, às 18h, no Parque de Exposições. Além da oficialização da união, os participantes também terão acesso gratuito aos trajes, disponibilizados por meio de uma campanha promovida pela Prefeitura de Maringá.

A iniciativa integra o programa “Justiça no Bairro Sesc Cidadão”, promovido pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) e pelo Serviço Social do Comércio do Paraná (Sesc-PR), com apoio da Prefeitura de Maringá, por meio das secretarias de Assistência Social, Políticas sobre Drogas e Pessoa Idosa (SAS) e de Políticas Públicas para Mulheres (Semulher).

Na tarde desta quinta-feira (23), representantes das instituições envolvidas se reuniram na Sociedade Rural de Maringá (SRM) para alinhar os últimos detalhes da cerimônia, que tem como objetivo se consolidar como a maior e mais emocionante de todas as edições.

Para o diretor da SRM, Alcides Pinto, o trabalho conjunto é essencial para garantir uma celebração inesquecível. “Sabemos o quanto esse momento é importante para tantos casais. Estamos empenhados em fazer com que seja o mais bonito possível”, destacou.

Já a desembargadora Joeci Machado Camargo, coordenadora do programa Justiça no Bairro, ressaltou a trajetória e o impacto social da ação. “São 24 anos de projeto, crescendo a cada edição. Nosso objetivo é realizar sonhos e proporcionar a oportunidade de formalizar a união para quem nunca conseguiu. Estar na Expoingá neste ano torna tudo ainda mais especial”, afirmou.

Inscrições ainda estão abertas

As inscrições devem ser feitas até o dia 30 de abril, presencialmente, nos 1º ou 2º Ofício de Registro Civil, além dos Serviços Distritais de Iguatemi e Floriano. Casais de outros municípios também podem participar, realizando a inscrição no cartório da cidade onde residem.