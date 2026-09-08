SaúdePolítica

Oitiva adiada

Vereadora Ana Lúcia Rodrigues apresenta atestado médico e depoimento à Comissão Processante é adiado

Foto de redação redação08/09/2026
WhatsApp Image 2026 09 03 at 18.32.33 Oitiva adiada

A defesa da vereadora e professora Ana Lúcia Rodrigues (PDT) informou nesta segunda-feira à Comissão Processante que ela está afastada por atestado médico válido por 10 dias, com início em 3 de setembro. Com isso, o depoimento marcado para esta terça-feira, 8 não poderá ser realizado.

Segundo a nota oficial enviada à imprensa, o atestado foi justificado por instabilidade emocional e crises de ansiedade, condições confirmadas em avaliação médica. A participação da vereadora na oitiva fica impossibilitada enquanto durar o afastamento.

A defesa pediu que a Comissão Processante marque uma nova data para o depoimento após o dia 13 de setembro, considerando a importância do depoimento para a defesa da parlamentar. A Comissão Processante ainda não se pronunciou publicamente sobre o reagendamento.

Etiquetas
Foto de redação redação08/09/2026
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Governador Ratinho Junior, Ulisses Maia e Sandro Alex demonstram força política em Maringá

Governador Ratinho Junior, Ulisses Maia e Sandro Alex demonstram força política em Maringá

05/09/2026
Foto de Cris Lauer desiste da candidatura

Cris Lauer desiste da candidatura

03/09/2026
Foto de Vereadora Ana Lúcia entrega documento a vereadores, desconstrói denúncias e reforça defesa

Vereadora Ana Lúcia entrega documento a vereadores, desconstrói denúncias e reforça defesa

03/09/2026
Foto de Condenadas, mas com recursos

Condenadas, mas com recursos

02/09/2026
Botão Voltar ao topo