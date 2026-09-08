Oitiva adiada

A defesa da vereadora e professora Ana Lúcia Rodrigues (PDT) informou nesta segunda-feira à Comissão Processante que ela está afastada por atestado médico válido por 10 dias, com início em 3 de setembro. Com isso, o depoimento marcado para esta terça-feira, 8 não poderá ser realizado.

Segundo a nota oficial enviada à imprensa, o atestado foi justificado por instabilidade emocional e crises de ansiedade, condições confirmadas em avaliação médica. A participação da vereadora na oitiva fica impossibilitada enquanto durar o afastamento.

A defesa pediu que a Comissão Processante marque uma nova data para o depoimento após o dia 13 de setembro, considerando a importância do depoimento para a defesa da parlamentar. A Comissão Processante ainda não se pronunciou publicamente sobre o reagendamento.