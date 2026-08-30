Acidente

Grave acidente entre carreta e van mobiliza grande aparato de socorro em rodovia

Foto de redação redação30/08/2026
acidente 1 Grave acidente entre carreta e van mobiliza grande aparato de socorro em rodovia

Um grave acidente envolvendo uma carreta carregada de milho e uma van deixou cinco pessoas feridas no final da manhã deste sábado, 29, na rodovia PR-317, entre Maringá e Iguaraçu. A colisão aconteceu antes da ponte sobre o Rio Pirapó, no sentido Maringá.

De acordo com informações apuradas pelo site, por motivos que ainda deverão ser esclarecidos, a carreta atingiu violentamente a van. Com a força da batida, o veículo foi arremessado para fora da pista e caiu em uma pequena ribanceira às margens da rodovia.

acidente pr 317 Grave acidente entre carreta e van mobiliza grande aparato de socorro em rodovia

Após a colisão, o motorista da carreta perdeu o controle da direção, atravessou a rodovia e invadiu a pista contrária. Na sequência, o veículo de carga atingiu o muro de uma empresa de fertilizantes e ainda bateu contra outros obstáculos.

A carreta ficou bastante danificada. O motorista permaneceu consciente na cabine, porém ficou preso às ferragens e precisou ser retirado por equipes do Corpo de Bombeiros. Na van estavam o motorista e outros três homens.

aicente pr 317 van Grave acidente entre carreta e van mobiliza grande aparato de socorro em rodovia

Os quatro ocupantes também sofreram ferimentos e receberam atendimento das equipes de resgate. Duas ambulâncias do Samu foram mobilizadas para a ocorrência. Diante da gravidade inicialmente informada, a equipe aeromédica do SAMU também foi acionada e pousou na pista.

Apesar da mobilização, nenhuma das vítimas precisou ser transportada de helicóptero. Todas as vítimas foram avaliadas por médicos intervencionistas e em seguida encaminhadas aos hospitais da cidade de Maringá. (inf André Almenara)

Foto de redação redação30/08/2026
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Identificado motociclista de 75 anos que morreu após grave acidente na Vila Santa Izabel

Identificado motociclista de 75 anos que morreu após grave acidente na Vila Santa Izabel

25/08/2026
Foto de Motoboy sofre parada cardíaca após acidente na Vila Bosque; carro arrastou moto por mais de 70 metros

Motoboy sofre parada cardíaca após acidente na Vila Bosque; carro arrastou moto por mais de 70 metros

24/08/2026
Foto de Três mulheres morrem após carro capotar e cair em riacho às margens da BR-376, em Mandaguaçu

Três mulheres morrem após carro capotar e cair em riacho às margens da BR-376, em Mandaguaçu

20/08/2026
Foto de Policia Rodoviária Federal confirma 23 mortes na BR 373

Policia Rodoviária Federal confirma 23 mortes na BR 373

19/08/2026
Botão Voltar ao topo