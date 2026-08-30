Grave acidente entre carreta e van mobiliza grande aparato de socorro em rodovia

Um grave acidente envolvendo uma carreta carregada de milho e uma van deixou cinco pessoas feridas no final da manhã deste sábado, 29, na rodovia PR-317, entre Maringá e Iguaraçu. A colisão aconteceu antes da ponte sobre o Rio Pirapó, no sentido Maringá.

De acordo com informações apuradas pelo site, por motivos que ainda deverão ser esclarecidos, a carreta atingiu violentamente a van. Com a força da batida, o veículo foi arremessado para fora da pista e caiu em uma pequena ribanceira às margens da rodovia.

Após a colisão, o motorista da carreta perdeu o controle da direção, atravessou a rodovia e invadiu a pista contrária. Na sequência, o veículo de carga atingiu o muro de uma empresa de fertilizantes e ainda bateu contra outros obstáculos.

A carreta ficou bastante danificada. O motorista permaneceu consciente na cabine, porém ficou preso às ferragens e precisou ser retirado por equipes do Corpo de Bombeiros. Na van estavam o motorista e outros três homens.

Os quatro ocupantes também sofreram ferimentos e receberam atendimento das equipes de resgate. Duas ambulâncias do Samu foram mobilizadas para a ocorrência. Diante da gravidade inicialmente informada, a equipe aeromédica do SAMU também foi acionada e pousou na pista.

Apesar da mobilização, nenhuma das vítimas precisou ser transportada de helicóptero. Todas as vítimas foram avaliadas por médicos intervencionistas e em seguida encaminhadas aos hospitais da cidade de Maringá. (inf André Almenara)