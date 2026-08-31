Acidente

Passeio termina em tragédia

Criança de 7 anos morre em capotamento na zona rural de Marialva

Foto de redação redação31/08/2026
acidente crianca Passeio termina em tragédia

Uma criança de apenas 7 anos morreu após um grave acidente registrado no final da tarde deste domingo, 30, na Estrada do S, na zona rural de Marialva. A menina estava com o pai em um Chevrolet Corsa que capotou enquanto os dois retornavam de uma cachoeira.

Equipes do Samu foram mobilizadas e, ao chegarem ao local, encontraram a criança em parada cardiorrespiratória. A vítima havia sido ejetada do automóvel durante o capotamento e apresentava múltiplas fraturas.

Os socorristas iniciaram imediatamente as manobras de reanimação. Durante aproximadamente 45 minutos, as equipes tentaram reverter o quadro da menina. Apesar de todos os esforços, ela não respondeu aos procedimentos e o óbito foi constatado pelo médico intervencionista Vinícius Ventura.

Conforme as informações apuradas no local, pai e filha, moradores de Sarandi, haviam passado parte do dia em uma cachoeira e retornavam para a cidade pela estrada rural. Durante o trajeto, o motorista teria iniciado uma manobra de ultrapassagem de outro veículo.

acidente marialva Passeio termina em tragédia

Ainda segundo as informações preliminares, durante a manobra, em um trecho de estrada de terra, o Corsa teria deslizado, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção. Na sequência, o automóvel capotou.

A criança, que segundo informações não utilizava o cinto de segurança, acabou sendo ejetada do veículo e sofreu ferimentos gravíssimos. Após o acidente, o pai realizou o teste do etilômetro. O resultado foi negativo para o consumo de bebida alcoólica.

A área foi preservada para o trabalho da perícia. Após os levantamentos, o corpo da criança foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Maringá. A Polícia Militar de Marialva registrou um boletim de acidente de trânsito. (inf Andre Almenara)

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