Campeã antecipada em duas categorias, Stuttgart Motorsport vence na GT4 no encerramento do Endurance Brasil 2025

A Stuttgart Motorsport encerrou a temporada 2025 do Endurance Brasil como campeã antecipada das classes GT3, com Marcel Visconde, Ricardo Mauricio e Marçal Müller, e GT4, com Jacques Quartiero e Alan Hellmeister. A 4 Horas de Brasília, última prova do ano, realizada neste sábado (6 de dezembro), acrescentou mais uma vitória na GT4, com o trio Bruno Bonifacio/Luiz Souza/Vitor Baptista, e o segundo lugar para Mauricio e Müller na GT3.

Nas duas horas iniciais, a primeira corrida do Endurance Brasil realizada no autódromo de Brasília teve várias intervenções de safety car, uma delas com 51 minutos de duração devido a um acidente cujo piloto escapou sem ferimentos. A demora foi necessária para remover o carro acidentado e, da maneira possível, refazer a barreira de proteção. O Porsche 911 GT3 R pilotado por Ricardo Mauricio e Marçal Müller liderou a primeira parte da prova, inclusive na classificação geral. Na relargada, dada após as rodadas de pit stop, o Porsche ocupava o terceiro lugar, atrás do Mercedes-Benz AMG GT3 de Enzo Elias/André Rosário/Miguel Rosário e do McLaren 720S GT3 de Marcelo Hahn/Christian Hahn/Allam Khodair. O Mercedes recebeu a bandeirada em primeiro lugar, com o Porsche em segundo (depois de vencer as sete corridas anteriores) e o McLaren em terceiro.

Na disputa da classe GT4, saiu vencedor o Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR número 718 tripulado por Bruno Bonifacio/Luiz Souza/Vitor Baptista, à frente do Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport dos campeões antecipados Jacques Quartiero/Alan Hellmeister e do BMW M4 GT4 de Enzo Visconde/Kim Camelo/André Negrão. Líder durante boa parte da prova, o Porsche número 982 de Marcelo Figueiredo/Rogério Rodrigues/Márcio Kumruian terminou em quarto, à frente do número 44 de Giuliano Bertuccelli/Enrico Pedrosa/Luiz Landi. Esse resultado fez a Stuttgart Motorsport fechar o ano com 100% de vitórias na GT4.

O trio vencedor pilotou o mesmo carro que havia triunfado na etapa anterior, em Santa Cruz do Sul, com os pilotos Ramon Alcaraz, Francisco Horta e William Freire. Bonifacio e Souza convidaram Baptista para compor o trio na quinta-feira, dois dias antes da prova. “Eu ia vir como estrategista, um trabalho que já faço para o Bruno e o Luiz em outras corridas. Fiquei muito grato a eles pelo convite para correr. Eu havia corrido em Brasília em 2014, de Fórmula 3. Mal lembrava da pista”, contou Baptista. A última corrida de Bonifacio no autódromo havia sido em um tempo ainda mais distante, em 2010. “A equipe fez um trabalho excelente e uma estratégia impecável. Vamos repetir isso em 2026!”. Luiz Souza, único do trio que nunca havia pisado no autódromo, achou a pista “maravilhosa”: “Esta corrida vai ficar nas minhas memórias de 2025. Foi bom demais e a equipe é incrível”, elogiou.

Com o título da GT4 já decidido em favor de Quartiero e Hellmeister, a corrida de Brasília definiu Bertuccelli e Pedrosa como vice-campeões, à frente do trio formado por Figueiredo, Kumruian e Rodrigues. Luiz Landi, parceiro habitual dos vices, terminou o campeonato em quarto, já que ficou ausente em duas provas. Ramon Alcaraz e a dupla Bruno Bonifacio/Luiz Souza fecharam os seis primeiros lugares do campeonato de pilotos para a Stuttgart Motorsport. Eles competiram juntos na primeira corrida do ano, tiveram outros parceiros de cockpit nas etapas seguintes e acabaram o ano com a mesma pontuação, alcançada por números idênticos de vitórias (uma), segundos lugares (um), terceiros (dois) e quintos (um).