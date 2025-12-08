Esporte

Campeã antecipada em duas categorias, Stuttgart Motorsport vence na GT4 no encerramento do Endurance Brasil 2025

Foto de redação redação08/12/2025
460523 1185529 982 02 web Campeã antecipada em duas categorias, Stuttgart Motorsport vence na GT4 no encerramento do Endurance Brasil 2025

A Stuttgart Motorsport encerrou a temporada 2025 do Endurance Brasil como campeã antecipada das classes GT3, com Marcel Visconde, Ricardo Mauricio e Marçal Müller, e GT4, com Jacques Quartiero e Alan Hellmeister. A 4 Horas de Brasília, última prova do ano, realizada neste sábado (6 de dezembro), acrescentou mais uma vitória na GT4, com o trio Bruno Bonifacio/Luiz Souza/Vitor Baptista, e o segundo lugar para Mauricio e Müller na GT3.

Nas duas horas iniciais, a primeira corrida do Endurance Brasil realizada no autódromo de Brasília teve várias intervenções de safety car, uma delas com 51 minutos de duração devido a um acidente cujo piloto escapou sem ferimentos. A demora foi necessária para remover o carro acidentado e, da maneira possível, refazer a barreira de proteção. O Porsche 911 GT3 R pilotado por Ricardo Mauricio e Marçal Müller liderou a primeira parte da prova, inclusive na classificação geral. Na relargada, dada após as rodadas de pit stop, o Porsche ocupava o terceiro lugar, atrás do Mercedes-Benz AMG GT3 de Enzo Elias/André Rosário/Miguel Rosário e do McLaren 720S GT3 de Marcelo Hahn/Christian Hahn/Allam Khodair. O Mercedes recebeu a bandeirada em primeiro lugar, com o Porsche em segundo (depois de vencer as sete corridas anteriores) e o McLaren em terceiro.

460523 1185539 718 podio web Campeã antecipada em duas categorias, Stuttgart Motorsport vence na GT4 no encerramento do Endurance Brasil 2025

Na disputa da classe GT4, saiu vencedor o Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR número 718 tripulado por Bruno Bonifacio/Luiz Souza/Vitor Baptista, à frente do Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport dos campeões antecipados Jacques Quartiero/Alan Hellmeister e do BMW M4 GT4 de Enzo Visconde/Kim Camelo/André Negrão. Líder durante boa parte da prova, o Porsche número 982 de Marcelo Figueiredo/Rogério Rodrigues/Márcio Kumruian terminou em quarto, à frente do número 44 de Giuliano Bertuccelli/Enrico Pedrosa/Luiz Landi. Esse resultado fez a Stuttgart Motorsport fechar o ano com 100% de vitórias na GT4.

O trio vencedor pilotou o mesmo carro que havia triunfado na etapa anterior, em Santa Cruz do Sul, com os pilotos Ramon Alcaraz, Francisco Horta e William Freire. Bonifacio e Souza convidaram Baptista para compor o trio na quinta-feira, dois dias antes da prova. “Eu ia vir como estrategista, um trabalho que já faço para o Bruno e o Luiz em outras corridas. Fiquei muito grato a eles pelo convite para correr. Eu havia corrido em Brasília em 2014, de Fórmula 3. Mal lembrava da pista”, contou Baptista. A última corrida de Bonifacio no autódromo havia sido em um tempo ainda mais distante, em 2010. “A equipe fez um trabalho excelente e uma estratégia impecável. Vamos repetir isso em 2026!”. Luiz Souza, único do trio que nunca havia pisado no autódromo, achou a pista “maravilhosa”: “Esta corrida vai ficar nas minhas memórias de 2025. Foi bom demais e a equipe é incrível”, elogiou.

Com o título da GT4 já decidido em favor de Quartiero e Hellmeister, a corrida de Brasília definiu Bertuccelli e Pedrosa como vice-campeões, à frente do trio formado por Figueiredo, Kumruian e Rodrigues. Luiz Landi, parceiro habitual dos vices, terminou o campeonato em quarto, já que ficou ausente em duas provas. Ramon Alcaraz e a dupla Bruno Bonifacio/Luiz Souza fecharam os seis primeiros lugares do campeonato de pilotos para a Stuttgart Motorsport. Eles competiram juntos na primeira corrida do ano, tiveram outros parceiros de cockpit nas etapas seguintes e acabaram o ano com a mesma pontuação, alcançada por números idênticos de vitórias (uma), segundos lugares (um), terceiros (dois) e quintos (um).

Foto de redação redação08/12/2025
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Esporte paranaense

Esporte paranaense

02/12/2025
Foto de Inscrições da Rotary Run terminam hoje

Inscrições da Rotary Run terminam hoje

12/11/2025
Foto de Quartiero e Hellmeister campeões na GT4, sétima vitória para o Porsche 911 GT3 R e festa da Stuttgart Motorsport em Santa Cruz do Sul

Quartiero e Hellmeister campeões na GT4, sétima vitória para o Porsche 911 GT3 R e festa da Stuttgart Motorsport em Santa Cruz do Sul

03/11/2025
Foto de Museu Esportivo de Maringá lidera movimento para o reconhecimento na CBF dos dois títulos nacionais do extinto Grêmio Esportivo Maringá

Museu Esportivo de Maringá lidera movimento para o reconhecimento na CBF dos dois títulos nacionais do extinto Grêmio Esportivo Maringá

28/10/2025
Botão Voltar ao topo