Câmara homenageia soldado que salvou criança com Mérito Comunitário

Os vereadores de Maringá irão homenagear o soldado da Polícia Militar Victor Hugo Turra Ribeiro da Silva com a entrega do título do Mérito Comunitário, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade. A homenagem, proposta pelo vereador Flávio Mantovani (PSD), será realizada na sessão ordinária desta quinta-feira (06), às 9h30, no Plenário da Câmara de Maringá.

O soldado Turra atendeu, durante seu plantão, a ligação de uma mãe que estava com seu bebê engasgado. Ele a orientou, com calma e precisão, a realizar a manobra de Heimlich, salvando a criança.

Segundo o vereador Flávio Mantovani, “a presteza, a sensibilidade, a calma e precisão do soldado possibilitaram o salvamento da criança. A atitude dele demonstra não só seu profissionalismo, mas seu compromisso e dedicação à preservação da vida. Ele é um exemplo para a comunidade”.

A Câmara de Maringá reconhece e valoriza ações que reforçam o compromisso com o próximo e exaltam o papel humano dos agentes públicos. O gesto do soldado Victor Hugo Turra é um exemplo inspirador de empatia, coragem e dedicação ao serviço à sociedade.

Serviço:

Entrega do título de Mérito Comunitário ao soldado PM Victor Hugo Turra Ribeiro da Silva

Data/Horário: 06/11 (quinta-feira), às 9h30

Local: Plenário da Câmara de Maringá-Avenida Papa João XXIII, 239.