Maringá

Câmara de Maringá entra em recesso a partir desta sexta-feira

Serviços emergenciais seguem em funcionamento durante o período; 2025 foi marcado por um ano produtivo, com ações e projetos voltados ao bem-estar da população

Câmara de Maringá entra em recesso a partir desta sexta-feira

A Câmara de Maringá entra em recesso legislativo a partir desta sexta-feira (19), com retorno das atividades no dia 5 de janeiro de 2026. Durante esse período, o funcionamento do Legislativo será mantido por meio de serviços emergenciais.

O recesso marca o encerramento de um ano intenso e altamente produtivo para a Câmara de Maringá. Ao longo de 2025, o Legislativo se destacou pelo diálogo, pela construção coletiva e pela aprovação de projetos relevantes, sempre com foco no bem-estar da população maringaense, no fortalecimento das políticas públicas e no desenvolvimento da cidade.

Foram meses de trabalho dedicados à análise e votação de matérias importantes, à realização de audiências públicas, sessões solenes, homenagens e ações institucionais que aproximaram a Câmara da comunidade. A atuação responsável dos vereadores contribuiu para avanços em áreas estratégicas, reforçando o compromisso do Poder Legislativo com a transparência, a escuta da sociedade e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Mesmo durante o recesso, a Câmara permanece atenta às necessidades do município, assegurando a continuidade dos serviços indispensáveis e reafirmando seu papel institucional de apoio ao interesse público.

Ao final deste ciclo, a Câmara de Maringá deseja a todos os maringaenses boas festas, com votos de um Natal de paz, união e esperança, e um Ano Novo repleto de saúde, realizações e prosperidade.

