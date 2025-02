Câmara dá encaminhamento de notificação à Corregedoria sobre caso do vereador Geremias (PL)

O Presidente em exercício da Câmara Municipal de Maringá, vereador Sidnei Telles (PODEMOS), recebeu notificação formal do Grupo RIC, que requisita a apuração de fato envolvendo o vereador Geremias Vicente da Silva (PL) e o apresentador Nader Khalil. A notificação solicita, ainda, a adoção das medidas cabíveis em conformidade com a legislação aplicável.

Telles encaminhou a notificação à Corregedoria da Câmara, sob a presidência do vereador Mário Verri (PT), para análise, investigação e adoção das providências pertinentes.

A parte ofendida no caso, o apresentador Nader Khalil, da RICtv, registrou nesta manhã, 03, mais um boletim de ocorrências contra o vereador Geremias Vicente da Silva (PL).

O fato de o vereador ter dado entrevistas a uma emissora de rádio e no YouTube piorou a situação. Além de reafirmar que anda com seguranças, outras duas declarações dele – uma em defesa de um golpe de estado e outra referindo-se a militares que usam uniforme cor de rosa – devem lhe dar mais dor de cabeça.

No final de semana o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Norte do Paraná (Sindijor Norte PR), o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná (SindijorPR) e a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) emitiram nota de repúdio ao comportamento do vereador.