Bons tempos dos anos 80 e 90

Se você viveu a Maringá dos anos 80 e 90, prepare-se para uma viagem no tempo. O jornalista e DJ Agnaldo Vieira conversou com o comunicador Edson Valério do programa Manhã na Rádio 93.3,

Vieira contou um pouco da noite maringaense, os tempos áureos das boates Kalarari e Caleche Drinks, onde embalou muitas noites com a sua música e testemunhou histórias inesquecíveis.

O papo ainda teve uma pitada da politica maringaense.