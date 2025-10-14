EntretenimentoMaringáMúsica
Baile do Havaí 2025
AFMM promove noite tropical neste sábado
A partir das 21h deste sábado, 18, acontece o tradicional Baile do Havaí da Associação dos Funcionários Municipais de Maringá, tendo como atrações musicais Ratos de Bar e Banda Café Society.
Os ingressos custam:
Pista – 1º Lote: R$ 55,00
Área Open Bar – 1º Lote: R$ 150,00
Open bar com: Cerveja Amstel, chopp, água, refrigerante e vodka.
Mesas (sem consumação):
Mesa para 4 pessoas: R$ 420,00
Mesa para 8 pessoas: R$ 840,00
Vendas no clube (secretaria ou caixa da lanchonete).
Compras pelo site Ticket, sujeitas a taxas.
Mais informações: WhatsApp (44) 3267-6655
Realização: AFMM Eventos