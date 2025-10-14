EntretenimentoMaringáMúsica

Baile do Havaí 2025

AFMM promove noite tropical neste sábado

Foto de redação redação14/10/2025
baile afmm Baile do Havaí 2025

A partir das 21h deste sábado, 18, acontece o tradicional Baile do Havaí da Associação dos Funcionários Municipais de Maringá, tendo como atrações musicais Ratos de Bar e Banda Café Society.

Os ingressos custam:
Pista – 1º Lote: R$ 55,00
Área Open Bar – 1º Lote: R$ 150,00
Open bar com: Cerveja Amstel, chopp, água, refrigerante e vodka.
Mesas (sem consumação):
Mesa para 4 pessoas: R$ 420,00
Mesa para 8 pessoas: R$ 840,00
Vendas no clube (secretaria ou caixa da lanchonete).
Compras pelo site Ticket, sujeitas a taxas.
Mais informações: WhatsApp (44) 3267-6655
Realização: AFMM Eventos

Etiquetas
Foto de redação redação14/10/2025
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Viniltagem descentraliza feiras de discos

Viniltagem descentraliza feiras de discos

14/10/2025
Foto de Eleições na Maringá Previdência

Eleições na Maringá Previdência

12/10/2025
Foto de Servidoras e funcionárias participam da sessão ordinária da Câmara em apoio ao Outubro Rosa

Servidoras e funcionárias participam da sessão ordinária da Câmara em apoio ao Outubro Rosa

10/10/2025
Foto de Moradores de Maringá não querem instalação de instituição para menores infratores

Moradores de Maringá não querem instalação de instituição para menores infratores

08/10/2025
Botão Voltar ao topo