Aumento de IPTU, cratera no meio da rua e secretário da fazenda alvo de Operação da Polícia Federal

De Mirelle Pinheiro, no site Metrópoles:

Carros de luxo, entre eles Ferraris, BMWs, Porsches, Mercedes e uma Harley-Davidson, além de relógios de grife e imóveis de alto padrão foram apreendidos pela Polícia Federal durante uma megaoperação deflagrada nesta quinta-feira.

A ação mira integrantes de uma máfia ítalo-brasileira com fortes ligações com o Primeiro Comando da Capital e a máfia italiana ‘Ndrangheta, considerada uma das mais poderosas do mundo. A ação faz parte da nova fase da Operação Mafiusi, que investiga lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas em larga escala.

Foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão em Curitiba, Maringá, São Paulo, Santana de Parnaíba, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Ribeirão Pires, Peruíbe e Jardinópolis, sob autorização da 23ª Vara Federal de Curitiba.

Segundo a PF, os principais alvos integravam o núcleo financeiro da organização criminosa, responsável por movimentar e lavar o dinheiro do tráfico internacional. A estrutura contava com empresas de fachada, laranjas e fintechs, usadas para movimentar quantias milionárias por meio de transações de câmbio paralelo (“dólar-cabo”) e notas fiscais frias.

Conexão Brasil–Itália – A investigação internacional, coordenada entre o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público de Turim, identificou que o grupo usava navios cargueiros e aeronaves privadas para enviar cocaína da América do Sul à Europa.

A droga saía principalmente do porto de Paranaguá , escondida em contêineres com cerâmica, madeira ou louça sanitária, e tinha como destino final o porto de Valência, na Espanha. Outras remessas seguiam em aviões particulares para a Bélgica, onde os italianos garantiam a retirada da carga antes da fiscalização alfandegária. Entre 2018 e 2022, a organização movimentou mais de R$ 2 bilhões, segundo estimativas da PF.

Os criminosos utilizavam empresas de fachada, transferências fracionadas e contratos falsos de locação de máquinas e veículos para dar aparência de legalidade ao dinheiro sujo. Três alvos foram presos preventivamente nesta quinta, e novas diligências serão realizadas nos próximos dias. Segundo a PF, o objetivo é descobrir o destino dos lucros obtidos com o tráfico e recuperar ativos ocultos em empresas e investimentos no exterior.

O secretário da fazenda de Maringá, Carlos Augusto Ferreira emitiu nota de esclarecimento:

NOTA DE ESCLARECIMENTO – Hoje, 16 de outubro de 2025 as 06:30 da manhã fui surpreendido por equipe da Polícia Federal, equipe de Londrina, com um mandado de busca e apreensão, em minha residência, os quais foram recebidos e nos colocamos a disposição tendo colaborado com as autoridades naquilo que me foi solicitado.

Desconheço do que se trata pois não tivemos, ainda, acesso ao conteúdo do Inquérito que corre na 23ª Vara Federal de Curitiba sob sigilo, apenas sabemos que os fatos iniciais são de 2022, tendo o numero IPL 2022.0054361-SR/DPF/PR, neste período minha única ocupação era como Executivo do Grupo Empresarial de Saúde Nacional, não tendo outra atividade empresarial, consultoria ou participei de Conselhos de Administração de qualquer empresa.

Em minha residência, posso afiançar, que nada ilícito ou obtido de forma torpe foi encontrado e vamos ultimar esforços com nosso advogado para ter maiores detalhes e esclarecer os fatos.

No meu histórico profissional, como Executivo Sênior e Empreendedor a décadas nenhuma mazela foi identificada, assessorei diversos clientes em assuntos específicos nas competências que possuo, fusões, aquisições e melhoria de performance.

Saliento que esta fase de inquéritos diz respeito a prospecção probatória onde não se pode exercer o amplo de direito de defesa ou, ainda no meu caso, qualquer obstaculização e ações das autoridades, o que respeito e respeitarei sempre.

Assim que tivermos acesso ao inquérito policial informaremos maiores detalhes.

Na condição de Secretário Municipal da Fazenda solicitei ao Sr Prefeito licença para ter acesso e compreender o teor do Inquérito e providenciar minha defesa naquilo que couber e certamente demonstrará total isenção e nenhuma ligação com os fatos em Investigação.

CARLOS AUGUSTO FERREIRA