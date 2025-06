Astro Kamasi Washington anuncia show em Curitiba

Depois de conquistar o mundo com seu som expansivo e contemporâneo, Kamasi Washington desembarca em Curitiba para um show histórico. O saxofonista, compositor e produtor norte-americano será uma das atrações do Circuito Primavera de Jazz, com apresentação única no dia 3 de setembro, na emblemática Ópera de Arame, dentro da programação oficial do Curitiba Jazz Sessions 2025.

Kamasi Washington é um dos artistas mais influentes do jazz moderno. Seu álbum de estreia, o monumental The Epic (2015), foi saudado pela crítica como uma obra-prima que abriu novas portas para o gênero, unindo jazz com elementos de funk, soul, hip-hop, gospel e música clássica. Desde então, o músico de Los Angeles vem redefinindo o papel do jazz no século XXI — tanto em seus projetos solos, como Heaven and Earth (2018) e Fearless Movement (2024), quanto em colaborações com gigantes da música contemporânea.

Entre seus parceiros de estúdio estão Kendrick Lamar (To Pimp a Butterfly), Thundercat, Flying Lotus, Herbie Hancock e André 3000.

Kamasi também já se apresentou em palcos como o Coachella, Montreux Jazz Festival, Glastonbury e Primavera Sound, sempre acompanhado por uma big band de virtuoses que compartilham sua visão cósmica e espiritual da música.

Com seu saxofone tenor e arranjos grandiosos, Kamasi transforma cada show em uma experiência transcendental, onde a improvisação e a ancestralidade encontram o afrofuturismo, criando pontes entre passado, presente e futuro.

Sobre o Circuito Primavera

Com produção da Planeta Brasil Entretenimento e da Goat Entertainment, o Circuito Primavera de Jazz, que integra a programação anual do Curitiba Jazz Sessions, terá sua primeira edição em 2025. Os organizadores resolveram unir uma verdadeira constelação de talentos, com quatro astros internacionais. Além do show de Kamasi Washington, a line up conta também com Pat Metheny, Thundercat e mais um artista que será anunciado em breve.

“Mais do que uma nova série de shows, o Circuito Primavera Jazz Sessions propõe expandir os horizontes culturais da cidade, fomentar a economia criativa e reafirmar Curitiba no mapa da música instrumental mundial. O evento convida o público a mergulhar em uma temporada de encontros musicais potentes e inesquecíveis”, destaca Patrik Cornelsen, diretor da Planeta Brasil Entretenimento.