Araucária apresenta a melhor cerveja do Brasil

A Cervejaria Araucária realizará no dia 8 de maio de 2025, quinta-feira, às 18h30, uma degustação harmonizada de cerveja Orvalho do Mar para a imprensa maringaense. O evento será no bar da cervejaria, na Praça Rocha Pombo, 248, centro.

Será apresentada a Orvalho do Mar, eleita a Melhor Cerveja do Brasil em 2025. Prêmio inédito em Maringá, conquistado no 13º Concurso Brasileiro de Cervejas, em Blumenau (SC). A maringaense disputou com 2,5 mil cervejas de todo o Brasil.

A vencedora Orvalho do Mar é uma cerveja tipo Gose, numa combinação de limão rosa, alecrim e levemente salgada. Na apresentação para a imprensa terá detalhes sobre essa cerveja. Além do anúncio de novidades da cervejaria maringaense.

A Orvalho do Mar começou a ser feita em 2021 com apenas 250 litros. Hoje, sua produção passa de 2 mil litros mensais, com chope e lata com 473 ml.

SUSTENTABILIDADE

A Cervejaria Araucária relaciona uma série de atividades resultando numa gestão sustentável e com retorno para a sociedade.

Entre elas destinar o bagaço do malte na produção das cervejas doado para um produtor rural maringaense. O bagaço vira ração para alimentar os animais da propriedade rural. Somando mais de uma tonelada mensal de resíduos com correta destinação.

O que colabora para a sustentabilidade ambiental, social e econômica no consumo da cerveja, conforme o Artigo 3º, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, da Lei nº 12.305/2010, sobre Logística Reversa:

“… um instrumento de desenvolvimento econômico e social, que visa viabilizar a coleta e o reaproveitamento de resíduos sólidos pelo setor empresarial”.

Outro projeto importante na produção é que a Cervejaria Araucária usa energia solar, originária da instalação de painéis solares no teto da fábrica no Parque das Grevíleas. São produzidos 80 KWH/dia, reduzindo a emissão de 70 toneladas de gases de efeito estufa. O que representa 30% do consumo de energia da fábrica. E o que seria plantio de 5 mil árvores desde 2022.

Também há a doação de parte da arrecadação dos eventos da cervejaria para o Programa do Voluntariado Paranaense (Provopar). Sendo repassado em torno de R$ 15 mil em mais de cinco anos.

Além de eventos segmentados. Como a degustação harmonizada das cervejas só para as mulheres. (inf Andye Iore)