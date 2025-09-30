Maringá

Aprovado o aumento de 30% no IPTU do maringaense

Foram 16 votos a favor e 6 contra projeto encaminhado pelo prefeito Silvio Barros

Por 16 votos a 6, a Câmara de Maringá aprovou o projeto de lei complementar do Executivo que altera o desconto na Planta Genérica de Valores, utilizada para lançamento de IPTU. A atualização dos valores dos imóveis não era feita havia ano e será aplicada em 2026.

Votaram contra os vereadores Daniel Malvezzi (Novo), Giselli Bianchini (PP), Ítalo Maroneze (PDT), Mario Verri (PT), Ana Lúcia Rodrigues (PDT) e Professor Pacífico (Novo). O vereador Flávio Mantovani (PSD) não estava na sessão; os demais votaram a favor.

Surpreendeu o voto de Lemuel Wilson Rodrigues (PDT), que havia falado a vários interlocutores que não votaria em “aumento de imposto”. A votação é tida como um divisor de águas no Legislativo; a administração teria formado agora o Grupo dos 16. (inf Angelo Rigon)

