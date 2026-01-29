Aprovação da gestão Silvio Barros cai quase 18%

Três meses depois do primeiro levantamento, pesquisa da Ágili Pesquisas, de Londrina, encomendada pela Jovem Pan Maringá e pelo site Maringá News, aponta uma queda na avaliação da administração municipal e na aprovação do governo do prefeito Silvio Barros II (PP).

De acordo com a pesquisa, a maior fatia da população – cerca de 35,3% – classifica a gestão como “regular”; logo atrás, a avaliação “boa” aparece com 34,9%, enquanto 9,6% dos entrevistados consideram a administração “ótima”.

Somando as avaliações positivas (ótima e boa), o governo municipal atinge 44,5% de aprovação direta. Por outro lado, a soma de “ruim” e “péssima” chega a quase 20% dos maringaenses ouvidos.

Fazendo um comparativo entre as pesquisas do mesmo instituto em outubro de 2025 e janeiro deste ano, a satisfação do maringaense caiu quase 14 pontos percentuais em apenas três meses. Em outubro 57,8% da população avaliava a gestão como ótima ou boa; a diferença é de 13,3%.

A maior migração de opinião foi para o campo do “regular”, que subiu de 31,4% para 35,5% – aumento de 3,9%. O dado que mais chama a atenção é o aumento da rejeição direta. Na primeira pesquisa, “ruim” e “péssima” somavam 9%; em janeiro, o número saltou para 19,7%, mais que dobrou a reprovação no período.

Estratificação das respostas sobre a classificação da gestão

O conceito “péssimo” quase dobrou (de 4,8% para 9,1%), o mesmo acontecendo com o “ruim” (de 4,2% para 10,6%). Isso indica que uma parcela da população que antes era “neutra” ou “satisfeita” teve alguma experiência negativa direta, um aumento de gaste político forte no final do ano. O projeto enviado pelo prefeito e aprovado pela maioria dos vereadores, reajustando o Imposto Predial e Territorial Urbano, é apontado como o principal fator da alteração dos números.

Aprovação da administração – Quando a pesquisa coloca o foco diretamente na gestão do prefeito Silvio Barros II (PP), a pergunta é direta: aprova ou não aprova? Os números mostram que o chefe do Executivo mantém o apoio da maioria, mas com uma reprovação considerável.

Segundo o levantamento, 51,4% dos entrevistados aprovam a maneira como ele governa a cidade, enquanto 40,6% reprovam. (leia mais)