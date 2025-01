Apresentador deve ingressar na esfera cível, criminal e legislativa contra vereador

O fato envolveu o vereador Geremias Vicente da Silva (PL) e o apresentador Khalil Nader, que apresenta o programa Balanço Geral na emissora RICTV/ Record durante as férias do titular, Ricardo Salsicha. No final da tarde de quarta-feira, 29, o vereador, acompanhado de dois outros homens, foi até a emissora atrás de Khalil, que estava trabalhando.

Durante a edição do programa Balanço Geral, Nader Khalil fez um comentário sobre o vereador, que sugeriu ao prefeito Silvio Barros II (PP) a concessão de folga remunerada a todos os servidores públicos municipais quando fizeram aniversário natalício. O blog registrou ainda na quarta sobre a irritação de Geremias, que deve se manifestar hoje sobre o assunto. A análise de possíveis providências é feita pela rede da RICtv, em Curitiba. (inf Angelo Rigon)