Após tragédia buracos no asfalto são tapados

Funcionários da Secretaria de Infraestrutura da prefeitura de Maringá estiveram na manhã desta terça-feira, 13, para tampar dois buracos que estavam abertos no trecho onde ocorreu um trágico acidente entre um caminhão e um automóvel no feriado municipal do dia 12.

O secretário Vagner Mussio, disse que neste ano, quase 200 toneladas de massa asfáltica foram usadas no Contorno Sul. Mussio relatou que só nesse início de 2025, 18 operações tapa buraco foram feitas nos trechos. O secretário afirmou que mesmo com os fechamentos dos buracos, a pavimentação é ruim.

A atual administração estuda duplicar todo o contorno sul. Vagner Mussio conversou por telefone com o secretário Luiz Alves, da Secretaria de Mobilidade Urbana, que estuda alterar a velocidade em todo o contorno. A previsão é deixar em toda via a velocidade em 60 km por hora para reduzir os acidentes. (inf André Almenara)