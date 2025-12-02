Maringá

Após quase um ano prefeito cobra mais agilidade de secretários e superintendentes

Silvio Barros II: não haverá espaço na administração para quem não acompanha o ritmo nem respeita diretrizes, como se vê pelo exemplo dado no slide

Foto de redação redação02/12/2025
Na última reunião de 2025 com o secretariado, o prefeito Silvio Barros II (PP) deixou claro que a sua gestão entra em uma nova fase, e usou o buraco da avenida São Paulo e o projeto do Contorno Sul (projeto foi doado pela ACIM) como exemplos de como quer sua gestão, rápida e eficiente.

O tom cordial do prefeito de Maringá deu lugar a um recado bem direto: não haverá mais nenhum espaço para quem não acompanha o ritmo e nem respeita suas diretrizes.
Na reunião realizada na manhã desta segunda-feira, 1º, e da qual também participaram superintendentes, ele deixou claro que as portas estão abertas para quem não quiser assumir a velocidade e o compromisso que Maringá exige. “Quero impacto maior”.

O slide acima, mostrado durante a reunião, fala do aumento do número de denúncias de assédio na gestão. “Incompatível com minha orientação”, diz o recado dado a alguns cargos comissionados acusados de assédio. Apesar de coroadas, algumas cabeças poderão rodar. (inf Angelo Rigon)

Foto de redação redação02/12/2025
