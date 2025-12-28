Maringá

Após 11 dias desaparecida, Paula Jéssica é localizada

Foto de redação redação28/12/2025
paula jessica lima Após 11 dias desaparecida, Paula Jéssica é localizada

A família de Paula Jéssica Lima, de 41 anos, moradora da Vila Morangueira, em Maringá, confirmou neste sábado, 27, que ela foi localizada após permanecer desaparecida por 11 dias. Jéssica está internada em uma unidade hospitalar e segue em processo de recuperação.
Até o momento, não há informações sobre o que aconteceu durante o período em que ela esteve desaparecida. O estado de saúde e os detalhes do caso não foram divulgados pela família nem pelas autoridades.

Paula Jéssica é mulher trans, figura histórica na militância LGBTQIA+ em Maringá e no Paraná. Atualmente, é vice-presidenta da União Nacional de Pessoas Trans do Paraná (UNAPR) e integra a Direção Nacional da União LGBTQIA+ do Paraná (UNALGBT). Nas últimas eleições municipais, foi candidata a vereadora pelo PT.
O desaparecimento mobilizou familiares, amigos e entidades de defesa dos direitos da população LGBTQIA+. Novas informações devem ser divulgadas conforme o quadro clínico evoluir e as circunstâncias do caso forem esclarecidas. (inf. Thiago Danezi/GMC)

Etiquetas
Foto de redação redação28/12/2025
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Recesso parlamentar fortalece o planejamento e garante mais eficiência nas decisões do Legislativo

Recesso parlamentar fortalece o planejamento e garante mais eficiência nas decisões do Legislativo

28/12/2025
Foto de Têm coisas que só acontecem em Maringá

Têm coisas que só acontecem em Maringá

26/12/2025
Foto de 75 anos de transporte coletivo

75 anos de transporte coletivo

25/12/2025
Foto de Confira o funcionamento dos serviços municipais no período do Natal e Ano Novo

Confira o funcionamento dos serviços municipais no período do Natal e Ano Novo

23/12/2025
Botão Voltar ao topo