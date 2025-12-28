Após 11 dias desaparecida, Paula Jéssica é localizada

A família de Paula Jéssica Lima, de 41 anos, moradora da Vila Morangueira, em Maringá, confirmou neste sábado, 27, que ela foi localizada após permanecer desaparecida por 11 dias. Jéssica está internada em uma unidade hospitalar e segue em processo de recuperação.

Até o momento, não há informações sobre o que aconteceu durante o período em que ela esteve desaparecida. O estado de saúde e os detalhes do caso não foram divulgados pela família nem pelas autoridades.

Paula Jéssica é mulher trans, figura histórica na militância LGBTQIA+ em Maringá e no Paraná. Atualmente, é vice-presidenta da União Nacional de Pessoas Trans do Paraná (UNAPR) e integra a Direção Nacional da União LGBTQIA+ do Paraná (UNALGBT). Nas últimas eleições municipais, foi candidata a vereadora pelo PT.

O desaparecimento mobilizou familiares, amigos e entidades de defesa dos direitos da população LGBTQIA+. Novas informações devem ser divulgadas conforme o quadro clínico evoluir e as circunstâncias do caso forem esclarecidas. (inf. Thiago Danezi/GMC)