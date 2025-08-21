Aperta que cabe!

O fato chegou até o extremo da presidente da câmara de vereadores de Maringá, Majo Capdebosq, apresentar projeto que agora será de autoria do Executivo, uma espécie de voucher para que os pais dos alunos comprem os uniformes.

A incompetência da atual gestão, não há mais o que se falar pois lá se vão 8 meses de administração fora o período de transição, em resolver mais esse problema dos uniformes, fica o contribuinte maringaense, pais e mães lhe dando com essa situação de “enfiar” o filho dentro de um uniforme fora do padrão, da numeração e de péssima qualidade.

Enquanto isso se preocupam em viagens ao exterior, todas elas sem relatório da necessidade de gastos e diárias em dolares, eventos de festas medievais, tirolesa sobre o Parque do Ingá, carro voador, fábrica de helicóptero. Rogai por nós Senhor.