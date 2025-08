Aparentemente a paz

No domingo, 3, no escritório político o prefeito Silvio Barros (PP) se reuniu com sua base de vereadores do partido Progressistas para firmar e consolidar cada vez mais um grupo sólido e coeso para os projetos que virão do executivo com destino ao legislativo.

Estiveram presentes Júnior Bravin, Odair Fogueteiro, Majô Capdeboscq, Giselli Bianchini, William Gentil e Mário Hossokawa.

A intenção do prefeito é chamar para uma conversa mais formal todos os vereadores que compõe e dão sustentação a atual gestão no fortalecimento dos futuros projetos.

Não se sabe se houve alguma conversa a mais para tentar aparar as arestas que vem ocorrendo nos últimos meses dentro da Câmara de Vereadores de Maringá.