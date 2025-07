Alternância de poder é necessária

Durante anos, a Sociedade Rural de Maringá foi um símbolo vivo da união entre produtores, famílias, empresários e defensores do agronegócio. Era um lugar onde as pessoas se encontravam, conviviam, trocavam experiências e cresciam juntas. Mas, com o tempo, esse espírito foi se perdendo.

A gestão centralizada, há mais de uma década nas mãos da mesma liderança, apagou a chama da participação coletiva. Hoje, a SRM vive um vazio de pertencimento. Tornou-se um espaço físico em estado de abandono e esvaziado de propósito, de pluralidade, de comunidade. A Chapa Rural Raiz nasce para mudar isso.

Partimos de um princípio simples, mas revolucionário: juntos, somos mais fortes. Quando produtores, técnicos, empresários, famílias e jovens se organizam em torno de um propósito comum, criam uma força que nenhum indivíduo tem sozinho.

A Sociedade Rural de Maringá não é apenas um espaço para exposições e discursos políticos. Ela é, ou deveria ser, uma plataforma de defesa, formação e convivência para quem vive, trabalha e acredita no campo. É um patrimônio afetivo, técnico e simbólico da nossa cidade.

A força de uma entidade não está apenas nos seu status, nem tampouco na sua estrutura ou quem ocupa seus cargos. Ela se mede, sobretudo, pelo sentimento que inspira nas pessoas que a frequentam. E é esse sentimento de pertencimento verdadeiro que queremos resgatar.

Queremos que a SRM volte a ser um lugar que acolhe o associado, onde os vínculos são fortalecidos, onde gerações se encontram, onde o agro é vivido também como cultura, memória e celebração.