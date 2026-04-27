Alinhamento estratégico

Em um movimento estratégico no legislativo municipal, o vereador Odair Fogueteiro, recebeu nesta segunda-feira, 27, a presidente da Câmara, Majô Capdeboscq, em seu gabinete. Ambos os parlamentares integram o Partido Progressistas (PP) e aproveitaram a reunião para alinhar projetos que tramitam na Casa e discutir pautas voltadas ao desenvolvimento de Maringá.

O vereador, que preside a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), destacou a importância da sinergia entre os parlamentares para a celeridade das matérias.

“O trabalho não para. Recebi a presidente Majô para alinhamentos importantes. Projetos relevantes estão avançando e seguimos com o compromisso de garantir o futuro da nossa cidade”, afirmou Odair.

Foco em inovação e resultados

A agenda também serviu para fortalecer as pautas de empreendedorismo e inovação, áreas que têm sido bandeiras centrais da gestão de Majô na presidência do legislativo maringaense. O alinhamento partidário reforça a coesão das pautas defendidas pelo PP na Câmara, buscando maior eficiência na tramitação das demandas da população.

Para esta terça-feira, 28, Odair Fogueteiro tem sob sua responsabilidade a condução da reunião da CCJ. O colegiado analisará pautas fundamentais para a administração municipal e o ordenamento jurídico local. O vereador reforçou que o foco permanece na responsabilidade técnica das análises, reafirmando seu lema: “Movimento gera resultado”.