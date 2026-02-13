DenúnciaMaringá

Além dos gastos com diárias em viagens, a prefeitura de Maringá também pagará por diárias para visitantes

Prefeitura gastará R$ 140 mil com diárias para visitantes

Além dos gastos com diárias em viagens, a prefeitura de Maringá também pagará por diárias para visitantes

A prefeitura de Maringá deverá pagar ao longo deste ano até 140 mil reais em diárias de hotel para agentes públicos de fora da cidade que venham cumprir agendas com o Executivo municipal. A informação consta em um edital de registro de preços publicado pelo Portal da Transparência da Prefeitura.

O documento prevê a possível contratação de até 450 diárias, distribuídas ao longo do ano. São 300 diárias para quartos individuais, com café da manhã. O valor estimado para os apartamentos individuais é de R$ 288,75 cada, totalizando R$ 86.625, enquanto os quartos duplos têm valor estimado de R$ 360,79 cada, somando R$ 54.118,50. (inf Jornal do Povo)

