Ágili Pesquisa avalia administração Silvio Barros II, antes do aumento abusivo do IPTU

A Jovem Pan Maringá e o site Maringá News deram início hoje à divulgação de levantamento encomendado junto à Ágili Pesquisas, de Londrina, abordando vários temas atuais do cenário maringaense. A pesquisa aponta, por exemplo, que a aprovação do governo Silvio Barros II (PP) é de 69,30%. O diretor da Ágili, Júlio Cesar Depieri Sanches, foi entrevistado no RCC News desta terça-feira, apresentando detalhes técnicos da sondagem.

A pesquisa foi realizada por telefone entre 26 de setembro e 1º de outubro. Foram realizadas 822 entrevistas com eleitores de Maringá com 16 anos ou mais. O estudo é quantitativo e tem um nível de confiança de 95%. A margem de erro estimada é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foi utilizado o sistema Cati (ComputerAssisted Telephone Interviewing), com aplicação de questionário estruturado com opções randomizadas automaticamente via software, junto a uma amostra representativa do eleitorado do município.

Aprovação – De acordo com os números do levantamento da Agili divulgados hoje a aprovação prefeito Silvio Barros II (PP) chega a 69,30%, enquanto 20,50% reprovam e 10,20% não souberam ou preferiram não responder.

A estratificação (acima) mostra que a aprovação verifica-se mais entre os homens (71,7% a 67%), com maior índice entre os que têm 45 a 59 anos (75,9%), que possuem ensino fundamental (84,2%) e os que residem na zona leste (79,1%). Entre os que reprovam a gestão, 22,5% são mulheres (contra 18,5% de homens) 26,8% têm entre 35 a 44 anos, a maioria tem nível superior (23,4%) e está na região central (23,3%).

Classificação – A pesquisa, encerrada antes da polêmica do IPTU 2026, também perguntou como o maringaense classifica a administração municipal de Maringá. A maioria (44%,60%) considera boa, seguida de 31,40% que consideram regular e 13,20% que apontam como ótima. Somados, ruim (4,20%) e péssima (4,80%) representam a opinião de 9% dos entrevistados.

Os dados apontam que dos que classificam a gestão como boa a maioria é de homens (47,6%), tem de 25 a 34 anos (47,5%) e escolaridade de ensino médio (51,8%). Os que a consideram regular, a maior parte é de mulheres (34,1%), que têm de 16 a 24 anos (44%), a maioria com ensino fundamental (34,2%).

