Adriano José se filia ao PSD

O deputado estadual Adriano José, atual presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembléia Legislativa do Paraná, anunciou sua mudança partidária. Em seu segundo mandato, o parlamentar deixa o Partido Progressistas (PP) para se filiar ao Partido Social Democrático (PSD).

A decisão ocorreu após convite do governador Ratinho Júnior, cuja gestão registra altos índices de aprovação no estado. O convite também contou com o apoio de integrantes do secretariado do Governo do Paraná.

Adriano José aceitou o convite e fez questão de agradecer ao PP pela parceria e pelas oportunidades durante o período em que esteve na sigla, especialmente ao longo de seu segundo mandato. Com a mudança, o deputado já projeta seu futuro político: vai disputar a reeleição para o terceiro mandato pelo PSD.

Reconhecido por sua atuação municipalista, Adriano José tem se destacado entre os 54 parlamentares da Assembleia Legislativa por um trabalho amplo e próximo das demandas do interior. Sua atuação é especialmente forte nas regiões norte e noroeste do Paraná, onde mantém relação direta com prefeitos e lideranças locais. Sem se prender a uma única bandeira, o parlamentar desenvolve ações em diversas áreas, com destaque para segurança pública, educação e saúde, consolidando sua imagem como um deputado presente e comprometido com o desenvolvimento regional.