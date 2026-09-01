O vereador Edilson Pavoni (PSD) divulgou nota de repúdio e esclarecimento sobre o ocorrido durante a sessão de ontem à noite na Câmara Municipal de São Jorge do Ivaí, microrregião de Maringá. Diz o texto:

“A verdade sobre a vergonhosa sessão de ontem (31/08) precisa ser dita em detalhes. O que aconteceu não foi um debate político comum, mas uma emboscada armada contra a lei, que culminou em agressão física. A oposição agiu na calada da noite. Eles protocolaram um requerimento grave às 19h, sabendo que a sessão começaria apenas 30 minutos depois, às 19h30. Fizeram isso de forma proposital, sem dar tempo para que ninguém a lesse e sem qualquer parecer da assessoria jurídica da Casa uma vez que Câmara paga dois advogados e presidente não deixa nenhum comparecer durante a sessão, porquê a oposição quer obscurecer a legalidade da lei e sem advogado para tirar duvidas nao tem como ali na hora.

Para piorar, a pressa gerou uma ilegalidade: o documento afirmava ter quatro autores, mas protocolaram sem uma assinatura. Portanto, o requerimento era formalmente nulo e fraudulento. Quando a nossa bancada de situação usou a palavra para lutar pela legalidade e exigir a nulidade desse absurdo, a oposição se desesperou por não ter argumentos técnicos. Um vereador descontrolado oposicionista primeiramente perdeu totalmente o controle e agrediu verbalmente o nosso colega de situação com palavras de baixo calão.

A partir dali, iniciou-se um empurra-empurra. Foi nesse momento que o presidente da Câmara, que por lei deveria manter a ordem, cometeu o ato mais grave da história desta Casa: ele partiu para cima e desferiu um soco no vereador de situação. Tentaram impor um projeto ilegal através do soco, do grito e da ofensa. No entanto, a violência foi gravada e as devidas providências já foram tomadas. O boletim de ocorrência foi registrado e a Justiça será acionada hoje para anular essa sessão vergonhosa e afastar o presidente do cargo. Não aceitaremos o coronelismo em nossa cidade!”.