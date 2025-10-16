Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, morre aos 74 anos

Morreu Ace Frehley, guitarrista do Kiss, aos 74 anos. A morte, que aconteceu nesta quinta-feira (16), foi causada após complicações causadas por uma hemorragia cerebral, segundo o site TMZ.

Semanas atrás, o artista havia caído em seu estúdio, o que causou a hemorragia. Os shows dele foram cancelados, e o músico ficou hospitalizado, sendo mantido vivo por aparelhos médicos, desligados pela família na quinta.

“Estamos completamente devastados e com o coração partido“, diz um comunicado da família, conforme divulgado pela “Rolling Stone”.

“Guardamos com carinho todas as suas melhores lembranças, suas risadas e celebramos a força e a bondade que ele dedicou aos outros. A magnitude de sua partida é incompreensível e de proporções épicas. Refletimos sobre todas as suas incríveis conquistas de vida, a memória de Ace continuará viva para sempre”

O Kiss ajudou a popularizar o hard rock e o glam rock. A banda é uma das mais influentes da música não apenas pelos seus hits, mas também por suas apresentações.

Com maquiagem marcante, figurinos extravagantes e performances teatrais, os músicos redefiniram a experiência de um show de rock.

Carreira e Legado

Frehley foi um dos fundadores do Kiss, ao lado de Gene Simmons, Peter Criss e Paul Stanley. Ele tocou com a banda entre os anos de 1973 e 1982. Depois, deixou o grupo por atritos internos e problemas com drogas.

Em 1996, ele se reuniu com o Kiss para uma turnê de reencontro e permaneceu na banda até 2002.

Entre seus trabalhos solo, ele é lembrado pelas versões cover das músicas “Into the Night” e “Back in the New York Groove”.

Seu último show como artista solo ocorreu no mês passado, nos Estados Unidos, sendo encerrado com o clássico “Rock and Roll All Nite”.