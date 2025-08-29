A resposta do deputado federal Ricardo Barros as acusações da ex-vereadora Cris Lauer

Após coletiva de imprensa com a ex-vereadora Cris Lauer (Novo) na manhã desta quinta-feira, 28, em Maringá, onde ela denunciou que sua cassação foi oriunda de orientação do deputado federal Ricardo Barros (PP) aos vereadores no processo de sua cassação, na última quarta-feira.

Nota:

“A respeito das declarações feitas pela ex-vereadora Cris Lauer (NOVO) sobre o processo de cassação de seu mandato, venho expor a realidade dos fatos:

O primeiro pedido de cassação foi arquivado pela Câmara Municipal de Maringá. Não há, portanto, perseguição. O Poder Judiciário, após receber denúncia do Ministério Público, determinou que o pedido fosse processado.

A Vara da Fazenda Pública de Maringá condenou a vereadora por improbidade administrativa.

Não vi conduta da vereadora como de oposição no Legislativo; ela exerceu o papel constitucional de fiscalização, inerente a qualquer mandato parlamentar.

Recebi a vereadora em meu escritório, com gentileza e urbanidade, para ouvir e apresentar a conjuntura do momento — procedimento que adoto com todos os que me procuram no exercício da vida pública.

A cassação foi aprovada por 20 votos a 2, sendo um dos votos a favor manifestado por vereadora do Progressistas. O placar fala por si e merece reflexão.”

deputado federal Ricardo Barros