A exoneração de Paulo Martins

Do Blog do Zé Beto:

O Diário Oficial do Município de Curitiba divulga hoje a exoneração do vice-prefeito Paulo Martins e outros funcionários que disputarão as eleições de outubro. Martins se filiou ao Novo, sempre foi da cota do governador Ratinho Junior (PSD) e ainda não se sabe qual cargo tentará. Seu projeto era do governo do Estado. Se for isso, deverá ser linha auxiliar do candidato que Ratinho ainda não revelou.