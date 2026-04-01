Política

A exoneração de Paulo Martins

Ele deverá ser linha auxiliar do candidato que Ratinho ainda não revelou?

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Paulo Martins.jpg A exoneração de Paulo Martins

Do Blog do Zé Beto:

O Diário Oficial do Município de Curitiba divulga hoje a exoneração do vice-prefeito Paulo Martins e outros funcionários que disputarão as eleições de outubro. Martins se filiou ao Novo, sempre foi da cota do governador Ratinho Junior (PSD) e ainda não se sabe qual cargo tentará. Seu projeto era do governo do Estado. Se for isso, deverá ser linha auxiliar do candidato que Ratinho ainda não revelou.

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