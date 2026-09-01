Ex-vereadora, Cris Lauer, cassada por improbidade continua inelegível até 2036

A sessão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná julgou nesta tarde três recursos da ex-vereadora Cristianne Costa Lauer (Novo), condenada por improbidade no ano passado (enriquecimento ilícito).

Os dois principais, que questionavam o processo por parte dos vereadores da Câmara de Maringá, foram rejeitados – mantendo-se, portanto, a decisão legislativa, interna corporis. Com isso, Cristianne, que ainda pode recorrer, continua sem o mandato e inelegível até 2036.

Foram colocados em pauta hoje três recursos. Dois deles têm a ver com questionamentos no decorrer do processo de cassação – no caso, o mandado de segurança do advogado Kim Rafael Serena Antunes, arguindo legitimidade, e outro mandado que a ex-vereadora impetrou no período em que houve a cassação, alegando alguns vícios. Os dois não foram providos, por unanimidade.

O outro recurso versa sobre a ação civil pública por improbidade administrativa, mas o resultado não altera a decisão tomada pela maioria dos vereadores de Maringá, em agosto do ano passado. (inf Angelo Rigon)