Condenadas, mas com recursos

O casal Emerson Petriv e Marly de Fátima Ribeiro, conhecido como Boca Aberta e Mara Boca Aberta, recebeu mais uma condenação, desta vez da 3ª Vara Criminal de Londrina. O ex-deputado foi condenada a 16 anos, 7 meses e 15 dias de prisão e a ex-vereadora a 6 meses de detenção, pena substituída por pena restritiva de direitos.

Em maio do ano passado, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná declarou a inelegibilidade dos dois e do filho Boca Aberta Jr. até 2030. Mesmo assim, Mara é candidata a deputada estadual pelo Partido Liberal, que tem o senador Sergio Moro como candidato a governador.

Moro também está nesta campanha ao lado de Cristianne Costa Lauer (Novo), ex-vereadora e com os direitos políticos suspensos até 2036. Ela foi condenada por improbidade administrativa (enriquecimento ilícito) e teve o mandato cassado em agosto de 2025. A decisão foi confirmada ontem em julgamento pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná

PL e Novo estão juntos na campanha pelo governo do estado. Mara Boca Aberta recebeu R$ 300 mil do fundo eleitoral e a ex-vereadora maringaense, R$ 80 mil. (inf Angelo Rigon)