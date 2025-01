Vice-presidente assume a Câmara

Por decisão judicial, o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal, Sidnei Telles (Pode) assumirá interinamente a presidência do Legislativo. De acordo com nota divulgada nesta tarde, a medida foi tomada “em conformidade com a determinação judicial, que visa assegurar a continuidade das atividades legislativas e o cumprimento dos princípios legais e institucionais”.

O vice-presidente interinamente exercerá as funções de presidente da Câmara Municipal até que a situação envolvendo o vereador Mario Hossokawa (PP) seja regularizada, conforme o estipulado pela decisão judicial. A Câmara Municipal reafirma seu compromisso com a transparência, legalidade e a continuidade dos trabalhos em benefício da população, diz a nota.

A reclamação sobre a posse de Hossokawa como presidente da mesa diretora, numa nova legislatura, foi deferida pelo ministro Gilmar Mendes, do STF, que admitiu “a controvérsia por ocasião de mérito”, que deve ser discutido em fevereiro.

A posse de Telles ocorreu de forma simbólica, com a assinatura do termo de posse, que foi acompanhado pela primeira secretária, Majorie Catherine (Majô), pelo terceiro secretário, Ítalo Maronezi, e demais autoridades.