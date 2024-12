Vergonhoso

Vereadora mais votada de Maringá das últimas eleições, Cristianne Costa Lauer (Partido Novo) publicou em redes sociais que estava saindo de férias/recesso e que, se precisassem dela, “desprecisassem”. Isso foi na segunda-feira. Na terça-feira, já publicou vídeo com o retorno.

A viagem de férias/recesso mais rápida de 2024 aconteceu coincidentemente com a votação dos projetos que aumentaram os vencimentos do prefeito eleito, vice, futuros secretários e de seus futuros colegas. Nos bastidores do Legislativo, dizem que ela não poderia votar contra o projeto em razão de acordo político.

O rápido recesso de algumas horas faz lembrar ex-prefeitos que, combinados para aprovar determinados assuntos polêmicos, bancava viagem de vereadores para o litoral, o que dava uma aura de justificativa para as ausências. A propósito, se depender da disposição de um advogado, a concessão de mais de 10% de reajuste ao próximo prefeito deve acabar na justiça. (inf Angelo Rigon)