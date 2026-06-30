Vereadora cobra apuração após denúncia de agressão contra estudante de 13 anos e reforça defesa das escolas cívico-militares

A vereadora Giselli Bianchini recebeu uma grave denúncia envolvendo uma estudante de apenas 13 anos, que, segundo relato da família, teria sido agredida por outras alunas nas dependências do Colégio Estadual Gastão Vidigal, em Maringá.

De acordo com a mãe da adolescente, desde abril deste ano ela vinha procurando a direção e a equipe pedagógica da escola para relatar que sua filha estava sendo ameaçada e intimidada por alunas mais velhas. Segundo a família, apesar dos pedidos de providências, a situação não foi solucionada.

Ainda conforme o relato da mãe, a estudante já havia sido vítima de uma primeira agressão. Mesmo retornando às aulas, as ameaças continuaram até culminarem em um novo episódio de violência, descrito pela família como extremamente grave.

A mãe afirma ainda que a escola não prestou os primeiros socorros à adolescente, sendo ela própria quem precisou levá-la ao hospital. A jovem permanece em acompanhamento médico, com suspeita de traumatismo craniano, devendo realizar novos exames. Além das lesões físicas, encontra-se profundamente abalada emocionalmente, traumatizada e sem condições psicológicas de retornar ao ambiente escolar.

Sensibilizada com o caso, a vereadora informa que acompanhará a apuração dos fatos junto aos órgãos competentes, buscando que todas as responsabilidades sejam devidamente esclarecidas.

“É inadmissível que uma criança saia de casa para estudar e retorne vítima de uma agressão dessa gravidade. A escola precisa ser um ambiente de segurança, disciplina e respeito. Nenhuma família pode viver um drama como este”, afirmou.

A mãe também faz um apelo à sociedade. Além de pedir justiça para sua filha, busca apoio para conseguir uma bolsa de estudos em uma instituição de ensino particular, para que a adolescente possa retomar os estudos em um ambiente onde se sinta protegida.

Consulta Pública

Atualmente está em andamento a consulta pública sobre a implantação desse modelo nas escolas municipais. A votação permanece aberta até o dia 9 de julho e pode ser realizada por toda a comunidade por meio do site da Prefeitura de Maringá. Em seu perfil no Instagram, a vereadora também disponibiliza os links para participação, tanto dos pais e responsáveis quanto da comunidade em geral.