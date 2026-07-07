Política

Vereadora Akemi Nishimori assume a Procuradoria da Mulher da Câmara de Maringá

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Akemi Nishimori 06 07 Vereadora Akemi Nishimori assume a Procuradoria da Mulher da Câmara de Maringá

A Câmara de Vereadores de Maringá oficializou, na última sexta-feira (3), a mudança na Procuradoria da Mulher, garantindo a continuidade das ações voltadas à defesa e à promoção dos direitos das mulheres no município.
A vereadora Professora Ana Lúcia, que estava à frente da Procuradoria da Mulher, foi dispensada da função após solicitar sua desincompatibilização do cargo, conforme previsto na legislação eleitoral.

Com a vacância da função, a presidente da Câmara, vereadora Majô, designou a vereadora Akemi Nishimori para assumir a Procuradoria da Mulher pelo período remanescente do mandato. A nomeação foi formalizada por meio da Portaria nº 341/2026.
Ao assumir a função, Akemi Nishimori destacou o compromisso de dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela Procuradoria e fortalecer as políticas públicas voltadas às mulheres.

Recebo essa missão com responsabilidade e compromisso. Em razão da desincompatibilização da vereadora Professora Ana Lúcia da função de procuradora da Mulher, assumo a Procuradoria com o objetivo de dar continuidade aos trabalhos realizados e fortalecer as políticas públicas voltadas à proteção, ao acolhimento e à garantia dos direitos das mulheres. Coloco-me à disposição de todas as mulheres. Agradeço à presidente da Câmara, vereadora Majô, pela confiança e parabenizo a vereadora Professora Ana Lúcia pelo trabalho realizado à frente da Procuradoria da Mulher.”

A Procuradoria da Mulher é um importante instrumento do Poder Legislativo para o fortalecimento das políticas públicas de proteção às mulheres. Sua atuação abrange o acolhimento, a orientação, o encaminhamento de demandas e a promoção de ações de conscientização e enfrentamento à violência de gênero.

Com a nova designação, a Câmara de Vereadores de Maringá garante a continuidade dos trabalhos da Procuradoria da Mulher, assegurando a manutenção das ações em defesa dos direitos das mulheres e o fortalecimento das políticas públicas voltadas à promoção da igualdade, do respeito e da proteção às mulheres.

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