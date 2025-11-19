Política

Vereador Luiz Neto esclarece afastamento temporário e destaca nomeação de Guilherme Machado na vice-liderança do Governo

WhatsApp Image 2025 01 29 at 09.42.42 Vereador Luiz Neto esclarece afastamento temporário e destaca nomeação de Guilherme Machado na vice-liderança do Governo

O vereador Luiz Neto esclareceu, na manhã desta quarta-feira, as informações que circularam sobre um suposto afastamento da liderança do Governo na Câmara Municipal de Maringá. Neto reforçou que segue como líder do Governo e que o vereador Guilherme Machado assumirá temporariamente a condução interna dos trabalhos durante sua ausência, mantendo-se como vice-líder após o retorno.

Segundo Neto, a nomeação do vice-líder cumpre um procedimento regimental e foi necessária devido a uma viagem de foro íntimo, previamente planejada e comunicada oficialmente ao Poder Executivo, e ao Legislativo, conforme determina o Regimento Interno da Casa.

Com a discussão da reforma da Previdência prevista para as próximas semanas, o vereador destaca a importância de manter a liderança ativa e bem conduzida durante o período.
É fundamental termos um vereador preparado e responsável na condução da liderança nesse momento. O Guilherme é extremamente qualificado e tem meu respeito e amizade. Tenho total confiança no excelente trabalho que ele fará nesse período”, afirmou Luiz Neto.

O líder também fez questão de ressaltar seu compromisso com o diálogo e com a relação institucional entre os parlamentares.
Reforço meu respeito a todos os vereadores, inclusive os de oposição, que têm garantido um debate democrático e cordial. Da mesma forma, reafirmo meu compromisso com os vereadores da base do Governo, que têm dado sustentação ao nosso trabalho nesses seis meses, período em que acumulamos vitórias importantes para Maringá”, destacou.

Luiz Neto agradeceu o apoio do prefeito Silvio Barros e reafirmou que o momento é de união, responsabilidade e foco na construção das melhores soluções para a cidade. O vereador retorna de viagem no dia 7 de dezembro.

