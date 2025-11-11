Vereador Lemuel deixa a base do prefeito

O vereador Lemuel Wilson Rodrigues (PDT) não faz mais parte da base política que apoia a administração municipal no Legislativo. Ele tomou a decisão depois de ter usado a tribuna do Legislativo, onde elogiou e criticou a área da saúde, na semana passada.

Eleito usando o nome “Lemuel do Salvando Vidas”, ele recebeu 1.783 votos, sendo o 21º mais votado em Maringá em 2024. Ele foi eleito o primeiro mandato defendendo a causa animal, e foi denunciado pelo Ministério Público Estadual porque teria usado uma ONG não registrada para arrecadar doações. O MPPR quer reparos morais ambientais estimados em R$ 300 mil.

Lemuel indicou ao menos dois cargos comissionados na administração Silvio Barros II (PP), inclusive a superintendência da Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal, cargo ocupado desde janeiro por Izaías Antonio dos Santos Junior. O PDT tem três vereadores na Câmara de Maringá. (inf Angelo Rigon)