Vereador Lemuel causando em desfile

Compareceram ao desfile do aniversário de Maringá, comemorado nesta segunda-feira próximo ao grande empreendimento imobiliário, 13 dos 23 vereadores. Houve um entrevero envolvendo o vereador Lemuel Rodrigues (PDT), porque ele estava na frente do gradil, segundo colegas atrapalhando a visão do palanque de autoridades e convidados.

O blog soube que várias pessoas pediram para que ele saísse de onde estava, e ele negou dizendo querendo assistir de perto. O fato e a recusa incomodaram o deputado federal Ricardo Barros (PP), que enviou seu assessor John Alves, ex-presidente da Câmara Municipal de Maringá, para convencê-lo a deixar o gradil.



Lemuel teria dito a John que Barros não mandava nele e que iria ficar onde quisesse. John Alves reagiu dizendo que se Lemuel não saísse seria ser expulso por tumultuar o evento, o que foi seguido de bate-boca e do vereador “querendo se passar por vítima”, de acordo com um presente. O ex-vereador teria chamado Lemuel de “otário”.

O vereador do PDT recebeu vários pedidos para sentar-se junto com os demais colegas, mas recusou, reafirmando não ser “pau mandado de ninguém”.

Mantendo a afirmação de que o Ricardo Barros tinha mandado ele sentar e que ele não foi porque não é pau mandado de ninguém. (inf Angelo Rigon)